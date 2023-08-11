В Екатеринбурге представили памятную монету к 300-летию города

В Екатеринбурге прошла торжественная презентация памятной монеты в честь 300-летия города. Мероприятие прошло в Уральском центре развития дизайна. Презентацию посетил мэр Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Серебряная монета вышла в составе серии «Города». Ее номинал 3 руб., а тираж составляет 5 тыс. экземпляров. На ней изображены здание администрации и панорама города, а также герб Екатеринбурга и силуэт ящерицы. Изображение нанесено особо технологичным способом, за счет которого удается создать матовый детальный рисунок на зеркальной поверхности.

До конца 2023 года Банк России планирует выпустить банкноту номиналом в 5 тыс. руб. с изображением Екатеринбурга. Ранее ЦБ выпустил монету к 300-летнему юбилею Нижнего Тагила.

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