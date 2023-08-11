В Сестрорецке убрали 6 незаконно торгующих фудтраков

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербург провел в Курортном районе мероприятия по освобождению городских земельных участков от объектов незаконной торговли, сообщили в пресс-службе комитета.

Совместно с подведомственным комитету СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» (ЦПЭИГИ) сотрудники комитета освободили 10 земельных участков. В частности, на Полевой улице в Сестрорецке были размещены 6 фудтраков и другие торговые точки (3 холодильника, столы и прилавки). Фудтраки были отправлены на склад временного хранения, торговое оборудование изъято.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», в начале августа представители бизнеса обратились к петербургским властям с предложением внести изменения в законодательство и приравнять фудтраки к нестационарным торговым объектам. Это и другие предложения бизнеса относительно торговли с автофургонов будут рассмотрены на заседании по снижению административных барьеров в секторе МСП в августе этого года под руководством председателя КППИТ Кирилла Соловейчика.

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