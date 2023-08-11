Губернатор Севастополя предупредил о тренировочных стрельбах

На Северной стороне в районе одной из воинских частей Севастополя 11 августа будут проходить тренировочные стрельбы военных. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Стрельбы будут проводить с 12:00 до 13:00. Господин Развожаев добавил, что «в городе все спокойно».

9 августа в районе Севастопольской бухты флот проводил тренировку расчетов РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты).

Тат Гаспарян

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