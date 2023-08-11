«ПАТП-1» в Ярославле начало распродавать автобусы

АО «ПАТП-1» города Ярославля выставило на продажу свои автобусы и может выручить с их продажи около 40 млн руб. Данные о 14 лотах размещены на электронной площадке «Сбербанк-Аст».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автобусы ПАТП-1

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Автобусы ПАТП-1

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«ПАТП-1» продает автобусы марки «ЛИАЗ» 2017 и 2019 годов выпуска, «Газели Некст» 2019 года выпуска, а также грузовой эвакуатор на базе МАЗа и полуприцеп-цистерну. Всего на торги выставлено 14 лотов. Часть аукционов должны завершиться 29 августа, остальные — в начале сентября. Всего предприятие может получить за свои автобусы около 40 млн руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», с 1 апреля «ПАТП-1» перестало обслуживать 23 автобусных маршрута в Ярославле. И на данный момент предприятие оказывает только услуги заказных перевозок, для которых используется 28 автобусов. Процесс присоединения «ПАТП-1» к «ЯрГЭТ» на предприятии собирались завершить к январю 2024 года.

Андрей Иванов