Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что Украине нужна капитуляция. По его мнению, это могло бы привести к миру. При этом он отметил, что ни власти США, ни власти Украины такого исхода не хотят.

«Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве»,— написал господин Медведев в Telegram.

«Мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных»,— отметил господин Медведев. По его мнению, властям Украины («киевский режим, который перешел в стадию посмертного гниения») контрнаступление не поможет.

В июне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель говорил, что прекращение поставок оружия на Украину приведет к «миру капитуляции». По его мнению, в этом случае Украина после выхода из военного конфликта с Россией превратится во вторую Белоруссию.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».