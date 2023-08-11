Суд отправил на 9 лет в колонию жителя Кубани, расчленившего своего знакомого

Суд назначил девять лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима 51-летнему жителю Успенского района за убийство знакомого. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что осужденный со своим 66-летним знакомым в марте текущего года на берегу рыболовных прудов недалеко от хутора Подковского распивали спиртные напитки. Во время общения между ними произошел конфликт, мужчина взял нож и нанес потерпевшему удар в шею.

«Клинок сломался, но нападавший схватил ножницы и нанес ими не менее 17 ударов в жизненно важные органы», — говорится в сообщении.

С целью скрыть преступление мужчина расчленил тело и, положив в полимерные мешки, выбросил в водоем. Однако останки обнаружил собственник пруда.

Тат Гаспарян

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