Новая Зеландия объявила Россию и Китай угрозами нацбезопасности

Новая Зеландия впервые в истории опубликовала список основных угроз, с которыми государство может столкнуться в ближайшие годы. Среди стран, способных нанести значительный ущерб Новой Зеландии, указаны Китай, Россия и Иран. Перечень опубликован на сайте главного разведывательного управления страны (NZSIS) (.pdf).

В отчете NZSIS определены три основные угрозы безопасности страны: насильственный экстремизм, иностранное вмешательство и шпионаж. «Лишь небольшое число стран осуществляет вмешательство, но они делают это настойчиво, потому способны нанести значительный ущерб. К ним относятся Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Россия»,— говорится в отчете.

В документе отмечается, что в настоящее время обстановка в сфере международной безопасности является более сложной и менее предсказуемой, чем в последние десятилетия. Усиление конкуренции между государствами приводит к тому, что страны отказываются от совместных подходов к решению глобальных проблем, заявили в ведомстве.

По словам гендиректора NZSIS Эндрю Хэмптона, конкуренция между странами становится все более острой и это побуждает некоторые государства получать преимущества при помощи таких средств, как шпионаж и иностранное вмешательство. «Однако важно понимать, что угрозу представляют только правительства и люди, действующие от их имени, а не граждане»,— сказал он.

В случае с Россией NZSIS заявило, что «продолжающееся вторжение на территорию Украины» привело к сбоям в цепочках поставок, что, в свою очередь, повлияло на международную стабильность. Кроме того, по мнению новозеландской стороны, Россия вмешивается во внутренние дела других государств, «используя свое превосходство на энергетическом рынке». В то же время разведка отмечает, что информационные кампании России по распространению дезинформации не нацелены конкретно на Новую Зеландию, хотя и оказывают влияние на взгляды некоторых ее граждан.

Говоря об угрозах со стороны Китая, новозеландская служба разведки отметила, что в последнее время опасность вмешательства страны и давления с ее стороны на китайские общины в Новой Зеландии «стала более очевидной». «Мы хорошо осведомлены о деятельности китайских разведывательных служб в Новой Зеландии и в Индо-Тихоокеанском регионе и считаем ее серьезной проблемой»,— указали в NZSIS.

Также в NZSIS указали, что Иран, «стремясь заставить молчать несогласных, становится все более агрессивным». «Активность Исламской Республики в Новой Зеландии исторически всегда была маловероятна, но мы продолжаем оценивать угрозы со стороны этого государства»,— сообщается в документе.