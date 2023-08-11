Краснодарцы хотят получать от государства выплаты в размере 36 тысяч рублей

Средняя сумма ежемесячной выплаты гражданам со стороны государства, по мнению 50% краснодарцев, должна составлять почти 36,4 тыс. руб. Результаты опроса публикует SuperJob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«В 2021 году горожане хотели получать от государства 33,5 тыс. руб., а идею базового безусловного дохода поддерживал также каждый второй краснодарец»,— говорится в исследовании.

По мнению россиян, средняя сумма ежемесячной выплаты должна составлять 33,5 тыс. руб. Средние запросы к размеру ежемесячной выплаты за два года увеличились с 30,1 до 33,4 тыс. руб. Самую большую сумму ежемесячных государственных выплат запросили москвичи — 37 тыс. руб. в месяц, на втором месте — Краснодар (36,4 тыс. руб.), на третьем — Красноярск (36,1 тыс. руб.).

Тат Гаспарян

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