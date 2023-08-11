В Ярославле обвиняемого во взятке экс-чиновника могут посадить на 12 лет

Гособвинение предложило назначить бывшему замглавы аппарата правительства области Эдуарду Гребенщикову наказание в виде 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эдуард Гребенщиков

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Эдуард Гребенщиков

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее рассказывал «Ъ-Ярославль», господин Гребенщиков обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следствие считает, что он получил 1 млн 499 тыс. руб. от директора строительной организации ООО «ЯкутИнвестСтрой», посредником в передаче взятки выступил на тот момент депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев. Деньги предназначались «за способствование в заключения государственного контракта на приобретение 30 квартир для детей-сирот».

Как рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда, 10 августа в ходе прений сторон прокуратура предложила назначить Эдуарду Гребенщикову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием всего срока в колонии строгого режима, а также штраф в 10-тикратном размере взятки 14,99 млн руб. Сторона защиты предлагает ограничиться условным осуждением бывшего чиновника.

Приговор по уголовному делу Эдуарда Гребенщикова будет оглашен 29 августа.

Андрей Иванов