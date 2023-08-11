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Накопления жителей Ярославской области увеличились на 45 млрд рублей за год

С июля 2022 по июль 2023 года общая сумма накоплений жителей Ярославской области на банковских счетах выросла почти на 17% или 45 млрд руб., сообщили в ярославском отделении Банка России.

Деньги

Деньги

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Деньги

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным на начало второго полугодия жители региона хранят на банковских счетах 311,2 млрд рублей, из них более 94% — в рублях.

«Вклады для ярославцев остаются основным инструментам для сбережений. И главными аргументами здесь являются надежность и гарантия получения дохода»,— сказала управляющий ярославским отделением Банка России Елена Бурмистрова.

Средства индивидуальных предпринимателей увеличились за год на 41% до 10,3 млрд руб., депозиты юридических лиц — на 88% и составили 58,9 млрд руб., средства на счетах организаций дали прирост в 64%, составив на начало II полугодия 103,2 млрд руб.

Антон Голицын

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