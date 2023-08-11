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В центре Екатеринбурга открыли бюсты Петру I и Екатерине I

В Екатеринбурге возле музея архитектуры торжественно открыли бюсты Петра I и Екатерины I. В церемонии принял участие мэр Алексей Орлов и бывший глава города Аркадий Чернецкий.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Между бюстами расположили бронзовую карту завода-крепости Екатеринбург в том виде, в каком она была в первые годы после его основания. Рядом с ними в ближайшее время должны открыть обелиски Московской заставы в начале проспекта Ленина.

Ранее члены общественной палаты Екатеринбурга предложили увековечить память Петра I, переименовав улицу Бориса Ельцина в Петровский проспект. Вторым вариантом стало предложение назвать правый берег реки Исети от улицы Челюскинцев до проспекта Ленина — набережной Петра I, а левый берег — набережной Екатерины I.

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