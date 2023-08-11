Приложение «Авито» спустя несколько часов вернулось в Google Play

Приложение сервиса объявлений «Авито» вновь доступно для скачивания в магазине приложений для Android Google Play. В ночь на 11 августа «Авито» пропало из Google Play. В самой компании это объяснили технической ошибкой.

«Все, заработало. Нас вернули в Google Play»,— говорится в сообщении пресс-службы компании в Telegram.

После того как приложение «Авито» стало недоступно для скачивания из Google Play, пресс-служба компании сообщила, что работает над устранением этой технической ошибки. Согласно сообщению пресс-службы «Авито», в приложении была интеграция со сторонним сервисом, которую Google посчитал нарушающей правила публикации приложений в Google Play.

Милена Костерева