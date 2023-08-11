В День строителя в Екатеринбурге перекроют проспект Ленина

В Екатеринбурге в субботу, 12 августа, закроют проезд для автомобилей по проспекту Ленина из-за празднования Дня строителя. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Ограничение будет на участке от ул. 8 Марта до ул. Пушкина.

«В связи с проведением Дня строителя будет ограничено движение транспорта на центральных улицах Екатеринбурга. Организаторы просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам»,— отметили в мэрии.

В День строителя на площадке Исторического сквера можно будет увидеть самую большую на Урале выставку спецтехники, посетить аллею мастер-классов, мотошоу и конкурс «Кубок Золотого ковша». Также запланировано выступление Леонида Агутина.

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