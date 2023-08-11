В Ленобласти лишат части прибыли неэкономных поставщиков энергоресурсов

Правительство Ленинградской области перестанет возвращать межтарифную разницу энергоресурсным компаниям, которые отказываются переводить котельные с угля и мазута на газ, сообщает пресс-служба областной администрации.

Такие меры обсуждались на совещании губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с главами районных администраций. По словам господина Дрозденко, перевод котельных на газ помогает снизить затраты и тарифы на отопление, а также уменьшить аварийность оборудования.

«Но, к сожалению, хватает тех, кто на старом оборудовании с теплопотерями продолжают работать на угле и мазуте, не вкладываясь в модернизацию, и получать прибыль за счет выплаты межтарифной разницы из области. Чем более «отсталая» котельная тем дороже производство тепла, а значит тариф и областные выплаты», отметил глава региона.

По итогам совещания губернатор поручил экономическому блоку правительства подготовить приоритетный проект по повышению эффективности работы поставщиков энергоресурсов. Председателю комитета финансов Роману Маркову господин Дрозденко поручил разработать механизм возврата экономии межтарифной разницы в программы модернизации инженерной инфраструктуры районов Ленобласти.

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