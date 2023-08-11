Ярославские студенты отправятся в научные экспедиции по Волге

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова и Институт биологии внутренних вод им. И.Д. Папанина РАН запускают новый совместный проект для молодых исследователей, в ходе которого студенты отправятся в научные экспедиции на воде. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в вузе.

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Фото: ЯрГУ им. П.Г. Демидова Экспедиция

Фото: ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Ученые будут приглашать студентов в экспедиции на научно-экспедиционном судне «Академик Топчиев» для мониторинга водохранилищ Волжского каскада. О старте проекта договорились руководители ЯрГУ и ИБВВ в начале августа во время встречи с научными сотрудниками новой базовой кафедры экспериментальной биоэкологии Демидовского университета, открытой в апреле этого года.

Судно может совершать до 20 и более научных рейсов в год. Кроме экспедиций запланированы совместные проекты по профориентации юных ученых, разработка тем научных исследований студентов, курирование курсовых и выпускных квалификационных работ.

«Фундамент нашего взаимодействия — экологический мониторинг. Более конкретно — подготовка специалистов в области технологий мониторинга биоэкологического состояния природных объектов и сохранения ресурсного потенциала водных экосистем»,— сказал врио ректора ЯрГУ Артем Иванчин.

Проект реализуется с партнером консорциума «Верхняя Волга — территория инноваций» в рамках федеральной программы «Приоритет 2030».

Антон Голицын