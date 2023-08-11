В Паттайе могут ввести пляжный «комендантский час»

В прибрежном курортном городе Паттайя в Таиланде могут ввести пляжный «комендантский час». Об этом сообщила газета Bangkok Post со ссылкой на местные власти. Пляжи будут закрыты ночью из-за сильного шума от вечеринок, которые часто продолжаются там до утра.

Индустрия пляжных вечеринок в Паттайе начала стремительно развиваться из-за многолетней программы по расширению и облагораживанию городских пляжей. На некоторых пляжах были оборудованы «временные ночные клубы» с мощной звуковой аппаратурой. Как сообщает Bangkok Post со ссылкой на администрацию Паттайи, жители прибрежных районов постоянно жалуются на громкую музыку, которая мешает им спать.

Кроме того, после ночных вечеринок на пляжах остаются горы мусора — для его уборки приходится нанимать дополнительных работников. Как сообщили местные власти, для более тщательного патрулирования пляжей Паттайи ночью возможностей нет.

«Мы думаем сейчас о введении в действие часов работы пляжей — часов, когда они открыты, и часов, когда закрыты. Это может быть решением проблемы»,— рассказал заместитель мэра Паттайи Вуттхисак Ремкитчакан.

Таиланд пользуется все большей популярностью у россиян. Так, число российских туристов, посетивших Таиланд с января по июль, выросло в 11 раз в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Если в 2022 году страну посетили 435 тыс. россиян, то в 2023 году королевство рассчитывает принять до 1,5 млн граждан России.

Анастасия Ларина