Движение на мосту через реку Большая Сарапулка возобновили в Удмуртии

В Сарапуле 10 августа около 22:10 открыли двухстороннее движение через реку Большая Сарапулка. Как сообщил во «ВКонтакте» министр транспорта и дорожного хозяйства Алексей Горбачев, дальнейшие работы на объекте будут вестись без ограничения движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Алексей Горбачев Фото: vk.com, Алексей Горбачев

Напомним, ремонтные работы моста через реку Большая Сарапулка на дороге «Ижевск — Сарапул» начались в марте 2022 года. Завершить работы планировали в сентябре прошло года, после чего сроки переносили. В феврале 2023 года расторгли контракт с предыдущим подрядчиком, который должен был провести капитальный ремонт. Причиной стал срыв сроков работ. На исполнителя готовили иски в суд для взыскания штрафов и пеней. Таким образом, срок сдачи был установлен 25 июля 2023 года, однако подрядчики столкнулись с проблемой поставки стройматериалов.