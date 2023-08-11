Свердловчане с начала года пожаловались в прокуратуру более 60 тыс. раз

За первое полугодие 2023 года в органы прокуратуры Свердловской области поступило более 60 тыс. обращений граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Удовлетворено было каждое пятое обращение.

Так, по вопросам соблюдения трудового законодательства удовлетворено 30,3% разрешенных обращений, жилищного — 30,6%, в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних — 36,5%, на нарушения законов об исполнительном производстве — 28,9%.

Ранее прокуратура сообщала, что в Свердловской области за полгода произошло 25,1 тыс. преступлений, что на 4,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Число правонарушений экономической направленности возросло на 21,7%, а коррупционной — на 74,1 %. На 25,3% выросло число мошенничеств.

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