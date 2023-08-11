В Сарапуле едва не утонула решившая доплыть до острова 80-летняя женщина

В Сарапуле спасатели оказали помощь 80-летнюю женщину, решившей «продемонстрировать подруге свою технику плавания». Как сообщает пресс-служба общества спасения на водах Удмуртии, трагедия едва не произошла в 100 м от Центральной набережной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба общества спасения на водах Удмуртии Фото: пресс-служба общества спасения на водах Удмуртии

В тот день обе пожилые женщины отправились к воде, чтобы искупаться и позагорать. Одна из них вспомнила, как раньше доплывала до острова Песчаный, который находится на расстоянии 950 м. Однако женщину, удалившуюся далеко от берега, заметили спасатели.

Дежурный катер выехал, чтобы попросить ее вернуться назад. Рядом с ней пожилой женщиной спасатели оказались вовремя — пенсионерка начала захлебываться, поскольку силы покинули ее. Своевременно брошенный спасательный круг помог женщине удержаться на плаву.

Однако от посадки в катер пенсионерка отказалась и самостоятельно доплыла до берега, удерживаясь за круг. Катер спасателей сопроводил пожилую женщину.