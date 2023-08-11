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В Абинском районе введен режим локального ЧС после сильного града

Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям на территории Ольгинского сельского поселения после сильного града вечером 10 августа ввден введен режим локального ЧС. Об этом сообщает глава Абинского района Вячеслав Иванов в Telegram.

«Повреждены некоторые строения, в том числе, здание детского сада №25. Пострадала кровля и окна»,— пишет глава района.

Кроме того, в школе №32 разбиты плафоны уличного освещения. Без электричества остались 348 человек в хуторах Свободный и Покровский.

Режим ЧС 10 августа ввели также в поселке Псебай и станице Андрюки Мостовского района Краснодарского края.

Тат Гаспарян

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