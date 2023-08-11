В Мелитополе назовут школу в честь погибшего уральского военкора Ростислава Журавлева

В Мелитополе (Запорожская область) одну из школ назовут в честь военкора «РИА Новости» Ростислава Журавлева, погибшего в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Выполняя свой профессиональный долг, погиб журналист Ростислав Журавлев. Он тоже для нас Герой. Мы обязательно его именем назовем школу как минимум»,— цитирует господина Балицкого «РИА Новости» .

Ростислав Журавлев родился 18 июля 1989 года в городе Свердловске (Екатеринбург) в семье военного. Учился в Уральском государственном горном университете (УГГУ) по специальности «инженер-геофизик». С подросткового возраста принимал участие в политической деятельности. Карьеру журналиста Ростислав Журавлев начал в 2012 году. Работал в таких изданиях, как Ura.ru и «Октагон». В 2021 году начал работу в «РИА Новости».

С начала СВО Ростислав Журавлев находился в зоне боевых действий. 22 июля военкор погиб в районе населенного пункта Пятихатки в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, около 12:00 (по мск) подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по нему и другим журналистам, которые готовили материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами местных населенных пунктов. Ростислав Журалев скончался во время эвакуации. Президент Владимир Путин посмертно наградил его Орденом Мужества.

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