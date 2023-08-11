Посол России Антонов назвал цинизмом заявления Пентагона о кассетных боеприпасах

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал цинизмом заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера о надлежащем использовании Украиной кассетных боеприпасов. Накануне, 10 августа, господин Райдер заявил, что у США есть все основания полагать, что украинская сторона использует переданные ей кассетные боеприпасы «надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями».

«Хотелось бы знать, имеется ли в виду "надлежащее использование" кассетных бомб и в случае с убийством российского журналиста Ростислава Журавлева. Он погиб 22 июля во время обстрела со стороны ВСУ именно указанными боеприпасами. Есть ли предел цинизму пентагоновских функционеров, выступающих с подобными заявлениями?» — говорится в распространенном комментарии господина Антонова.

В 2008 году была принята Конвенция о запрещении кассетных боеприпасов. К ней присоединились 111 стран. Конвенцию, в частности, не подписали Россия, Украина, США и Китай.

Кроме того, посол напомнил об убийстве журналистов Владлена Татарского и Дарьи Дугиной, покушении на писателя Захара Прилепина, подрыве Каховской ГЭС и аммиакопровода Тольятти—Одесса. По мнению Анатолия Антонова, ответственность «за все это беззаконие лежит как на Киеве, так и на Вашингтоне».

7 июля США объявили о решении поставить Украине кассетные боеприпасы.13 июля Пентагон сообщил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы из США и нескольких других стран. 10 августа пресс-секретарь Пентагона, комментируя характер применения кассетных боеприпасов украинской стороной, сказал: «У нас есть все основания полагать, что они используют эти вооружения на поле боя надлежащим образом и в соответствии со своими обещаниями».

Милена Костерева