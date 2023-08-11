В Свердловской области на выходных похолодает до +5 градусов

С 11 по 13 августа в Свердловской области ожидается похолодание до +5 градусов. По данным уральского Гидрометцентра, днем в пятницу температура воздуха в регионе составит +19°…+24°. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с.

В субботу, 12 августа, температура ночью опустится до +8°…+13°, а днем поднимется до +19°…+24°. Ветер северный 2-7 м/с. В воскресенье, 13 августа, температура воздуха ночью составит +5°…+10°, днем — +19°…+24°. Ветер неустойчивый слабый.

В Екатеринбурге днем 11 августа ожидается +21°…+23°. Ночью в субботу прогнозируется +11°…+13°, днем — +21°…+23°. В воскресенье ночью температура составит +8°…+10°, днем +21°…+23°.

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