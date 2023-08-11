Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой» для США

Экс-президент США Дональд Трамп считает действующего лидера страны Джо Байдена сумасшедшим. Господин Трамп в очередной раз назвал своего бывшего соперника на выборах некомпетентным.

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Фото: Reba Saldanha, Reuters Дональд Трамп

Фото: Reba Saldanha, Reuters

Бывший президент считает господина Байдена «бредящим безумцем», который использует Министерство юстиции и ФБР «в качестве оружия». По его словам, в лице Джо Байдена США столкнулись с «ментальной катастрофой, которая ведет страну в ад».

«Я считаю, что продажный Джо Байден не просто глуп и некомпетентен, я уверен, что он сошел с ума»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social (цитата по ТАСС).

Экс-президент США неоднократно критиковал господина Байдена — в частности, когда тот в июле признал нехватку артиллерийских боеприпасов у Пентагона. Господин Трамп также считает, что «преследование» администрации Джо Байдена является причиной, по которой в отношении бывшего политика ведут расследование. Дональда Трампа обвиняют в ненадлежащем хранении секретных документов в своем поместье. Начало судебного процесса запланировано на май 2024 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Срок сроком вышибают».

Лаура Кеффер