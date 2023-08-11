Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Трамп назвал Байдена «ментальной катастрофой» для США

Экс-президент США Дональд Трамп считает действующего лидера страны Джо Байдена сумасшедшим. Господин Трамп в очередной раз назвал своего бывшего соперника на выборах некомпетентным.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Reba Saldanha, Reuters

Дональд Трамп

Фото: Reba Saldanha, Reuters

Бывший президент считает господина Байдена «бредящим безумцем», который использует Министерство юстиции и ФБР «в качестве оружия». По его словам, в лице Джо Байдена США столкнулись с «ментальной катастрофой, которая ведет страну в ад».

«Я считаю, что продажный Джо Байден не просто глуп и некомпетентен, я уверен, что он сошел с ума»,— написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social (цитата по ТАСС).

Экс-президент США неоднократно критиковал господина Байдена — в частности, когда тот в июле признал нехватку артиллерийских боеприпасов у Пентагона. Господин Трамп также считает, что «преследование» администрации Джо Байдена является причиной, по которой в отношении бывшего политика ведут расследование. Дональда Трампа обвиняют в ненадлежащем хранении секретных документов в своем поместье. Начало судебного процесса запланировано на май 2024 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Срок сроком вышибают».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...