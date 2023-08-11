В Ярославле собираются начать ремонт трамвайных путей

В Ярославле завершается проектирование капитального ремонта трамвайных путей, в этом году планируется положить 4,6 км новых путей. Об этом «Ъ-Ярославль» рассказали в департаменте транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Трамвайные пути в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Трамвайные пути в Ярославле

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Модернизация ярославского трамвая связана с концессионным соглашением, которое ярославское правительство заключило с ООО «Мовиста Регионы Ярославль». До середины 2025 года в городе должны заменить все действующие трамвайные пути, а также полностью обновить парк трамваев. В дептрансе подтвердили, что концессионер начнет работы по замене путей в третьем квартале 2023 года.

«Проект по комплексной модернизации трамвайного движения в областном центре переходит в активную фазу. Работы находятся в финальной стадии проектирования территории, с уточнением подземных и надземных коммуникаций, а также проведением анализа действующей инфраструктуры. Капитальный ремонт трамвайных путей предполагается начать с улицы Блюхера. До конца года на данном участке планируется обновить 4,6 км новых путей»,— отметили в региональном департаменте транспорта.

Андрей Иванов