Подрядчик «Озерной гривки» в Ярославле не вернул добросовестность

Арбитражный суд Ярославской области отказал в иске бизнесмену Вадиму Арефьеву, который обжаловал включение в реестр недобросовестных поставщиков. Решение по иску опубликовано на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Озерная гривка" в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля "Озерная гривка" в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» господин Арефьев попал в реестр за невыполненное в срок благоустройство общественной территории «Озерная гривка» в Заволжском районе Ярославля. Предприниматель из Москвы подписал муниципальный контракт на работы в октябре 2021 года. И должен был исполнить их к концу декабря 2021-го.

Завершения благоустройства пришлось ждать еще год, но приняты работы не были. Заказчик МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля расторг муниципальный контракт в одностороннем порядке. В конце февраля 2023 года Ярославское УФАС своим решением включило ИП Арефьев в реестре недобросовестных поставщиков на срок до 1 марта 2025 года.

Бизнесмен данное решение обжаловал. Его иск рассматривался в арбитражном суде около 4 месяцев. 8 августа 2023 года в удовлетворении исковых требованию к УФАС господину Арефьеву отказали. Он остался в реестре недобросовестных поставщиков.

Андрей Иванов