3,3 триллиона рублей составили в январе—июле сборы Федеральной таможенной службы в федеральный бюджет. Годом ранее эта сумма была равна 3,87 трлн руб., таким образом, снижение поступлений составило 15%. По итогам первого квартала оно составляло 35%, полугодия — 18%. Таким образом, темпы снижения этого показателя сокращаются. Из суммы сборов за семь месяцев следует, что в июле таможенные органы обеспечили поступление 436 млрд руб., что на 13% больше, чем было в июле 2022 года (384 млрд руб.). Согласно опубликованным в среду данным ЦБ, профицит внешней торговли товарами в январе—июле сократился в 3,2 раза (до $64,4 млрд) по сравнению с таким же периодом 2022 года ($204 млрд).