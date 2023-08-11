Власти могут дополнительно поддержать пострадавших при СВО овощеводов Черноземья

Минсельхоз РФ опубликовал на федеральном портале проектов нормативных правовых актов предлагаемые изменения в приложение №12.1 к госпрограмме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Приложение регулирует распределение субсидий из федерального бюджета регионам на стимулирование увеличения производства картофеля и овощей.

Согласно действующей редакции, субсидии предоставляются сельхозпроизводителям из числа малого бизнеса (на агротехнологические работы, на повышение экологической безопасности и на повышение плодородия – из расчета на гектар), прочим сельхозпроизводителям за исключением личных хозяйств и кредитных потребкооперативов (на поддержку элитного семеноводства, на производство овощей защищенного грунта с досвечиванием и на производство картофеля и овощей открытого грунта - на тонну), личным подсобным хозяйствам (на элитное семеноводство - на гектар, на производство овощей и картофеля открытого грунта - на тонну), а также любым российским организациям на создание или модернизацию хранилищ.

Изменения предполагают, что субъекты (именно регион устанавливает ставки субсидий), в которых «в 2023 году введен средний уровень реагирования», смогут увеличить размер ставок на «возобновление деятельности» аграриев, пострадавших от действий украинских формирований (в рамках существующих направлений субсидирования). Увеличение ставок должно происходить в пределах размера субсидии, предусмотренного для субъекта на текущий финансовый год, но не более чем в полтора раза. Таким образом, пострадавшие овощеводы и картофелеводы смогли бы получить больший объем поддержки, чем не столкнувшиеся с обстрелами.

Проект постановления правительства сейчас проходит независимую антикоррупционную экспертизу. Напомним, средний уровень реагирования действует в Белгородской, Воронежской, Курской, Брянской, Ростовской областях, а также в Севастополе, Крыму и Краснодарском крае. Введен он был осенью 2022 года.

Олег Мухин