Главные новости за 10 августа. Кубань, Крым, Адыгея

Приставы на Кубани фактически запретили деятельность предприятий концерна «Покровский». Об этом говорится в документе, попавшем в распоряжение «Ъ-Кубань».

Анапский районный суд заключил под стражу 20-летнюю местную жительницу, обвиняемую в убийстве трехмесячного ребенка.

Киностудия «Союзмультфильм» в августе 2023 года подала в кубанский арбитраж 18 исков о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав.

В поселке Псебай и станице Андрюки Мостовского района Кубани ввели режим ЧС из-за крупного града, выпавшего в населенных пунктах накануне, 9 августа. В

«Магнит» выкупил собственные акции у иностранных держателей на общую сумму 37,4 млрд руб.

Футбольный судья из Крыма Константин Попов, ставший добровольцем на СВО, умер в госпитале Санкт-Петербурга после ранений, полученных в ходе боев.

Минкурортов Кубани посчитало целесообразным включить еще несколько муниципалитетов в эксперимент по внедрению курортного сбора. Среди них – Туапсе, поселки Мостовской и Псебай, а также станица Ярославская.

Краснодарские предприниматели, которые занимаются реализацией чая и кофе, заявили о повышении цен на продукцию с сентября.

В Майкопе 68-летний адвокат стал фигурантом уголовного дела в связи с незаконным получением сведений из базы МВД.

В день открытия нового четырехзвездочного отеля Abrau Light в Абрау-Дюрсо были забронированы все 100% номеров.

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