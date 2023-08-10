В Адыгее два человека пострадали в автоаварии с коровой

В Тахтаумукайском районе Адыгеи произошло ДТП при участии двух легковых автомобилей и коровы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по РА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА

По данным ведомства, 10 августа около 11:00 на 15 км автотрассы «Энем — Адыгейск» 27-летняя местная жительница не справилась с управлением и сбила на автомобиле корову, после чего выехала на встречную полосу, где столкнулась иномаркой под управлением 69-летнего мужчины.

«С различными травмами в больницу были доставлены водитель отечественного автомобиля и пассажирка иномарки»,— говорится в сообщении.

По факту происшествия Госавтоинспекция республики проводит проверку.

Анастасия Донскова

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