В Адыгее два человека пострадали в автоаварии с коровой

В Тахтаумукайском районе Адыгеи произошло ДТП при участии двух легковых автомобилей и коровы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по РА.
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по РА
По данным ведомства, 10 августа около 11:00 на 15 км автотрассы «Энем — Адыгейск» 27-летняя местная жительница не справилась с управлением и сбила на автомобиле корову, после чего выехала на встречную полосу, где столкнулась иномаркой под управлением 69-летнего мужчины.
«С различными травмами в больницу были доставлены водитель отечественного автомобиля и пассажирка иномарки»,— говорится в сообщении.
По факту происшествия Госавтоинспекция республики проводит проверку.
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