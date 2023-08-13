Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир на крупнейших региональных рынках России

Локация Однокомнатные квартиры Двухкомнатные квартиры Средняя стоимость (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Средняя стоимость (тыс. руб. в месяц) Динамика (%) Август 2022 Июль 2023 Август 2023 За год За месяц Август 2022 Июль 2023 Август 2023 За год За месяц Москва 45,6 43 46,5 2,00% 8,10% 78 75 82,4 5,60% 9,90% Санкт-Петербург 28,7 28,3 31,4 9,40% 11,00% 48,1 46,1 50,9 5,80% 10,40% Краснодар 21,2 22,3 26,1 23,10% 17,00% 39 40,2 41,2 5,60% 2,50% Екатеринбург 21,1 23,2 25,4 20,40% 9,50% 31 33,1 34,8 12,30% 5,10% Ростов-на-Дону 21,8 23,3 24,7 13,30% 6,00% 37,8 39,8 41,6 10,10% 4,50% Казань 20,3 22,9 23,7 16,70% 3,50% 28,9 34,6 37,2 28,70% 7,50% Новосибирск 21,4 23,1 23,1 7,90% 0,00% 29,7 32,1 33,8 13,80% 5,30% Красноярск 18,5 21,2 22,8 23,20% 7,50% 26,8 30,6 34,7 29,50% 13,40% Нижний Новгород 18,7 22,8 22,5 20,30% –1,30% 28,1 32,6 35,9 27,80% 10,10% Самара 16,8 18,2 20,7 23,20% 13,70% 25,3 24,1 26,6 5,10% 10,40% Уфа 15,9 18,1 18,8 18,20% 3,90% 21,3 23,6 23,4 9,90% –0,80% Волгоград 15,1 17,5 18,7 23,80% 6,90% 22,9 24 26,2 14,40% 9,20% Пермь 15,7 19,8 18,4 17,20% –7,10% 22,8 25,7 27,9 22,40% 8,60% Воронеж 17,6 17,9 18,2 3,40% 1,70% 25,7 27,6 32,6 26,80% 18,10% Челябинск 14 17 17,5 25,00% 2,90% 21,8 26,6 28,5 30,70% 7,10% Омск 14,8 17,4 16,7 12,80% –4,00% 20 22,9 23,8 19,00% 3,90% Московская область 29,4 29,1 30,2 2,70% 3,80% 40,6 39,7 41,4 2,00% 4,30% Ленинградская область 20,8 21,1 21,6 3,80% 2,40% 29 28,9 29,5 1,70% 2,10%