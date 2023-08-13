Средняя стоимость долгосрочной аренды квартир на крупнейших региональных рынках России

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|Локация
|Однокомнатные квартиры
|Двухкомнатные квартиры
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|Средняя стоимость (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|Средняя стоимость (тыс. руб. в месяц)
|Динамика (%)
|
|Август 2022
|Июль 2023
|Август 2023
|За год
|За месяц
|Август 2022
|Июль 2023
|Август 2023
|За год
|За месяц
|Москва
|45,6
|43
|46,5
|2,00%
|8,10%
|78
|75
|82,4
|5,60%
|9,90%
|Санкт-Петербург
|28,7
|28,3
|31,4
|9,40%
|11,00%
|48,1
|46,1
|50,9
|5,80%
|10,40%
|Краснодар
|21,2
|22,3
|26,1
|23,10%
|17,00%
|39
|40,2
|41,2
|5,60%
|2,50%
|Екатеринбург
|21,1
|23,2
|25,4
|20,40%
|9,50%
|31
|33,1
|34,8
|12,30%
|5,10%
|Ростов-на-Дону
|21,8
|23,3
|24,7
|13,30%
|6,00%
|37,8
|39,8
|41,6
|10,10%
|4,50%
|Казань
|20,3
|22,9
|23,7
|16,70%
|3,50%
|28,9
|34,6
|37,2
|28,70%
|7,50%
|Новосибирск
|21,4
|23,1
|23,1
|7,90%
|0,00%
|29,7
|32,1
|33,8
|13,80%
|5,30%
|Красноярск
|18,5
|21,2
|22,8
|23,20%
|7,50%
|26,8
|30,6
|34,7
|29,50%
|13,40%
|Нижний Новгород
|18,7
|22,8
|22,5
|20,30%
|–1,30%
|28,1
|32,6
|35,9
|27,80%
|10,10%
|Самара
|16,8
|18,2
|20,7
|23,20%
|13,70%
|25,3
|24,1
|26,6
|5,10%
|10,40%
|Уфа
|15,9
|18,1
|18,8
|18,20%
|3,90%
|21,3
|23,6
|23,4
|9,90%
|–0,80%
|Волгоград
|15,1
|17,5
|18,7
|23,80%
|6,90%
|22,9
|24
|26,2
|14,40%
|9,20%
|Пермь
|15,7
|19,8
|18,4
|17,20%
|–7,10%
|22,8
|25,7
|27,9
|22,40%
|8,60%
|Воронеж
|17,6
|17,9
|18,2
|3,40%
|1,70%
|25,7
|27,6
|32,6
|26,80%
|18,10%
|Челябинск
|14
|17
|17,5
|25,00%
|2,90%
|21,8
|26,6
|28,5
|30,70%
|7,10%
|Омск
|14,8
|17,4
|16,7
|12,80%
|–4,00%
|20
|22,9
|23,8
|19,00%
|3,90%
|Московская область
|29,4
|29,1
|30,2
|2,70%
|3,80%
|40,6
|39,7
|41,4
|2,00%
|4,30%
|Ленинградская область
|20,8
|21,1
|21,6
|3,80%
|2,40%
|29
|28,9
|29,5
|1,70%
|2,10%