Грузооборот Азово-Черноморских портов с начала года вырос на 18%

За семь месяцев текущего года грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 18,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

Общий объем оборота грузов в портах юга России в январе-июле составил 174,9 млн тонн, из которых объем перевалки сухих грузов составил 83,4 млн тонн (+29,5%), наливных грузов — 91,5 млн тонн (+9,9%).

Порты Азово-Черноморского бассейна показали наибольший показатель в РФ. Грузооборот портов Арктического бассейна вырос на 2,2% (57,7 млн тонн), Балтийского на 3,8% (до 149 млн тонн). В Каспийском бассейне отмечен наибольший прирост перевалки — +40,8% (до 4,3 млн тонн). Дальневосточные порты увеличили грузооборот на 7,4% (до 140,9 млн тонн).

«Сохранение тренда на динамичный рост этого показателя, в основном, связано с увеличением на 16,8% до 263,9 млн тонн объема перевалки сухих грузов, среди которых лидировали, зерно, минеральные и химические удобрения, а также уголь и кокс»,— говорится в сообщении.

В целом по РФ общий объем грузооборота увеличился на 9,3% за прошедший период года и составил 526,8 млн тонн.

Анастасия Донскова

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