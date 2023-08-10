В Краснодаре отреставрируют историческое здание школы приказчиков до конца года

В Краснодаре проведут реставрацию здания бывшей школы приказчиков, построенного в начале XX века на улице Коммунаров,150. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«На объекте отреставрируют кирпичную кладку и архитектурный декор фасадов, воссоздадут их утраченные элементы. Восстановят конструкции и металлическое ограждение утраченного балкона. Также заменят диссонирующие козырьки над входами на соответствующие его подлинному архитектурному облику»,— пояснил вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Решение о сохранении объекта культурного наследия было принято в 2021 году, окончить реставрационные работы планируют до конца текущего года. На подготовку проектной документации в 2022 году выделили 3,9 млн руб., согласно сведениям, опубликованным на портале ЕИС в сфере закупок.

Анастасия Донскова

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