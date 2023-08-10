Футбольный рефери из Крыма умер в госпитале после ранения в зоне СВО

Футбольный судья из Крыма Константин Попов, ставший добровольцем СВО, умер в госпитале Санкт-Петербурга после ранения в ходе боев. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу Крымского футбольного союза (КФС).
Фото: пресс-служба Крымского футбольного союза
По данным организации, Константин Попов наткнулся на мину во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.
Врачи боролись за жизнь рефери в течение недели, однако мужчина скончался. Ему было 25 лет. Под эгидой КФС арбитр провел не менее 50 матчей.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram