Футбольный рефери из Крыма умер в госпитале после ранения в зоне СВО

Футбольный судья из Крыма Константин Попов, ставший добровольцем СВО, умер в госпитале Санкт-Петербурга после ранения в ходе боев. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на пресс-службу Крымского футбольного союза (КФС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Крымского футбольного союза Фото: пресс-служба Крымского футбольного союза

По данным организации, Константин Попов наткнулся на мину во время выполнения боевого задания на Донецком направлении.

Врачи боролись за жизнь рефери в течение недели, однако мужчина скончался. Ему было 25 лет. Под эгидой КФС арбитр провел не менее 50 матчей.

Анастасия Донскова

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