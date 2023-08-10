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Зависимость от импорта консервированных овощей будет сокращаться

«Давыдовский овощесушильный завод» включили в нацпроект

Компания «Давыдовский овощесушильный завод» из Воронежской области прошла отбор и стала участником национального проекта «Производительность труда» – крупнейшего по инвестициям в производственные мощности. Проект реализуется Региональным центром компетенций в сфере производительности труда (РЦК) под патронажем Минэкономразвития РФ.

Специалисты РЦК помогут компании внедрить инструменты бережливого производства на безвозмездной основе. Уже подписано соглашение об этом между компанией и департаментом экономического развития.

По словам старшего руководителя проекта РЦК Александра Самотина, это предприятие в процессе отбора хорошо себя зарекомендовало. «Коллектив показал большую заинтересованность в том, чтобы менять и совершенствовать свои производственные процессы», – отметил он.

За полгода эксперты РЦК обучат сотрудников завода инструментам бережливого производства, проведут анализ процессов, помогут определить потенциальные точки роста и реализовать план мероприятий по достижению целевых показателей.

ООО «Давыдовский ово­щесушильный завод» занимается переработк­ой и консервированием свежих овощей, фру­ктов и грибов. Сырье выращено на террито­рии Воронежской об­ласти. Участие в про­екте позволит предпр­иятию нарастить прои­зводство, а значит сократить зависимость от импорта российск­ого рынка консервированных ово­щей.

Как рассказали в РЦК, Воронежская область продолжает активно привлекать региональные предприятия к реализации нацпроекта «Производительность труда», позволяющего оптимизировать производство и снизить издержки без значительных финансовых затрат. 102 компании региона участвуют в его реализации. Свыше 40 предприятий уже завершили проект при поддержке экспертов и достигли намеченных результатов – сократили объем брака, увеличили скорость производственных процессов.

Предприятия, желающие принять участие в нацпроекте, могут подать заявку на официальном сайте ФЦК производительность.рф.

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