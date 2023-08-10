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Нацпроект нанес ущерб нацпарку «Плещеево озеро»

Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры о возмещении вреда национальному парку «Плещеево озеро», нанесенного при ремонте дороги «Нагорье – Берендеево» в Переславле. Об этом сообщает Волжская природоохранная прокуратура.

Вырубленные деревья на дороге Нагорье - Берендеево

Вырубленные деревья на дороге Нагорье - Берендеево

Фото: Волжская природоохранная прокуратура

Вырубленные деревья на дороге Нагорье - Берендеево

Фото: Волжская природоохранная прокуратура

«Подрядной организацией незаконно вырублены лесные насаждения в границах национального парка «Плещеево озеро». Ущерб, причиненный окружающей среде, составил около 60 млн рублей. С целью возмещения вреда природоохранный прокурор обратился в суд»,— сообщили в прокуратуре.

Суда удовлетворил иск, обязав заказчика и исполнителя работ солидарно возместить причиненный ущерб в полном объеме.

Как сообщало ранее правительство Ярославской области, работы на участке дороги от Ефимьева до Берендеева по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» выполняла подрядная организация АО «ГК "ЕКС"». Цена контракта составляла 154,5 млн рублей.

Антон Голицын

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