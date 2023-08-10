«Яндекс Погода»: 11 августа в Черноземье будет пасмурно и дождливо

В пятницу, 11 августа, на всей территории регионов Черноземья ожидается пасмурная и дождливая погода, а среднесуточная температура составит от +24° до +27°», следует из данных «Яндекс Погоды».

Теплее всего будет в Воронежской, Липецкой и Тамбовской областях, где прогнозируется пасмурная погода, а столбик термометра поднимется до +27°.

В остальных регионах Черноземья 11 августа пройдут обильные осадки. В Белгородской области воздух прогреется до +26°, в Курской до +25°, в Орловской до +24°.

Отметим, что в ряде регионов Черноземья ожидаются грозы и град. Так, согласно прогностической карте Гидрометцентра России для Центрального федерального округа, в Воронежской области может пройти град в период с 6:00 до 18:00. МЧС предупреждает о возможности этого природного явления и в Белгородской области: там 11 августа могут пройти ливни, грозы, град, порывы ветра могут достигать 18 м/с.

Мария Старикова