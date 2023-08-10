Новым главой полиции Севастополя стал Сергей Сигунов

Новым главой УМВД России по Севастополю стал полковник полиции Сергей Сигунов. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

«С Сергеем Викторовичем мы работаем уже с мая, с момента его назначения исполняющим обязанности главы УМВД по Севастополю. С первого дня у нас сложились конструктивные рабочие отношения»,— говорится в сообщении.

Сергей Сигунов родился в 1973 году в городе Грязи Липецкой области. В 2000 году окончил Московский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция». Карьеру в органах внутренних дел начал в 1994 году. С 2008 по 2017 годы замещал руководителей оперативных отделов. В 2017 году возглавил управление уголовного розыска УМВД России по Липецкой области. В 2018 году господина Сигунова назначили на должность замначальника по оперативной работе УМВД России по Липецкой области. Новое назначение на пост главы полиции Севастополя было подписано 3 августа текущего года.

Анастасия Донскова

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