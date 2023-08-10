Со стороны Керчи у Крымского моста скопилось 500 автомобилей

В очереди на проезд по Крымскому мосту собрались 500 автомобилей. Об этом сообщает Оперативный штаб РК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Время ожидания проезда достигает двух часов. Со стороны Тамани скопления автомобилей не наблюдается.

Согласно данным ресурса «Яндекс.Карты», пробка у моста со стороны Крыма достигает 5 км.

Движение автотранспорта через Крымский мост приостановили 5 августа. По данным информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру, проезд был закрыт в течение трех часов.

Анастасия Донскова

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