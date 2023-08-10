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Роспотребнадзор выявил 18 небезопасных пляжей в Воронежской области

18 небезопасных пляжей было выявлено в Воронежской области по итогам анализа качества воды в третьей декаде июля. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Санитарные врачи определили, что вода в 12 местах отдыха не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

  • у парка «Дельфин» на улице Остужева,2 в Железнодорожном районе;
  • на набережной Авиастроителей, 4л в Левобережном районе;
  • у парка «Алые паруса» на улице Арзамасской,4л в Левобережном районе;
  • у санатория имени Горького в Центральном районе;
  • на берегу реки Усмань в микрорайоне Боровое;
  • на пляжах «Солнышко», «Пески» и «Золотая рыбка» на берегу реки Сухая Россошь в райцентре Россошь;
  • на пляже «Детский» на берегу реки Черная Калитва в поселке Большие Базы Ольховатского района;
  • на пляже у реки Дон в селе Белогорье Подгоренского района;
  • на пляже у пруда Титаревский и у водохранилища в Кантемировском районе.

Также в водоемах у 11 мест отдыха выявлено несоответствие качества воды санитарно-химическим показателям:

  • у пляжа, расположенного южнее автодороги М-4 «Дон» (в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж);
  • у парка «Дельфин» на улице Остужева,2 в Железнодорожном районе;
  • у спортивного комплекса «Локомотив» на улице Артамонова,4б в Железнодорожном районе;
  • у санатория имени Горького в Центральном районе;
  • на берегу реки Усмань в микрорайоне Боровое;
  • у турбазы «Сосновый бор» в Железнодорожном районе;
  • на пляже санатория «Радон» и центральном пляже «Военка» озера Богатое в Лисках;
  • на пляже у реки Сухая Хворостань в райцентре Каширское.

В связи с этим Роспотребнадзор направил мэру Воронежа Вадиму Кстенину и главам районных администраций письма о необходимости установки возле указанных пляжей табличек с рекомендациями не купаться там.

В начале июня в закон об административных правонарушениях Воронежской области была внесена статья о купании в запрещенных местах, обозначенных специальными знаками. За первое нарушение гражданина оштрафуют на 500 руб., за повторное, совершенное в течение года,— на 1 тыс. руб.

Алина Морозова

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