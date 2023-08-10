Роспотребнадзор выявил 18 небезопасных пляжей в Воронежской области

18 небезопасных пляжей было выявлено в Воронежской области по итогам анализа качества воды в третьей декаде июля. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Санитарные врачи определили, что вода в 12 местах отдыха не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям:

у парка «Дельфин» на улице Остужева,2 в Железнодорожном районе;

на набережной Авиастроителей, 4л в Левобережном районе;

у парка «Алые паруса» на улице Арзамасской,4л в Левобережном районе;

у санатория имени Горького в Центральном районе;

на берегу реки Усмань в микрорайоне Боровое;

на пляжах «Солнышко», «Пески» и «Золотая рыбка» на берегу реки Сухая Россошь в райцентре Россошь;

на пляже «Детский» на берегу реки Черная Калитва в поселке Большие Базы Ольховатского района;

на пляже у реки Дон в селе Белогорье Подгоренского района;

на пляже у пруда Титаревский и у водохранилища в Кантемировском районе.

Также в водоемах у 11 мест отдыха выявлено несоответствие качества воды санитарно-химическим показателям:

у пляжа, расположенного южнее автодороги М-4 «Дон» (в 2,4 км на юго-восток от автодорожного моста через реку Воронеж);

у парка «Дельфин» на улице Остужева,2 в Железнодорожном районе;

у спортивного комплекса «Локомотив» на улице Артамонова,4б в Железнодорожном районе;

у санатория имени Горького в Центральном районе;

на берегу реки Усмань в микрорайоне Боровое;

у турбазы «Сосновый бор» в Железнодорожном районе;

на пляже санатория «Радон» и центральном пляже «Военка» озера Богатое в Лисках;

на пляже у реки Сухая Хворостань в райцентре Каширское.

В связи с этим Роспотребнадзор направил мэру Воронежа Вадиму Кстенину и главам районных администраций письма о необходимости установки возле указанных пляжей табличек с рекомендациями не купаться там.

В начале июня в закон об административных правонарушениях Воронежской области была внесена статья о купании в запрещенных местах, обозначенных специальными знаками. За первое нарушение гражданина оштрафуют на 500 руб., за повторное, совершенное в течение года,— на 1 тыс. руб.

Алина Морозова

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