«Магнит» открыл экопляж в Лермонтове

Компания «Магнит» открыла экологический пляж в курортном поселке Лермонтове. Об этом сообщила пресс-служба ритейлера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Пляж с лежаками разделен на спортивную, детскую зоны и территорию отдыха с детьми. Экопляж оборудован дорожками, пандусами, раздевалками, душевыми и зонами матери и ребенка. Кроме того на территории расположены пункты приема пластика на переработку и информационные пространства с инсталляциями о раздельном сборе мусора.

«Мы хотим привлечь внимание людей к теме экологии: посетители экопляжа смогут узнать, что пластиковые отходы могут быть не мусором, а полезным ресурсом, а также научиться их правильно сортировать»,— отметила руководитель управления по устойчивому развитию компании Надежда Галактионова.

Все оборудование пляжа изготовлено из экоматериалов, таких как древесина и переработанный пластик.

Анастасия Донскова

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