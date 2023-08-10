Курский механик получил шесть лет колонии за мошенничество с лже-инвестициями

Ленинский райсуд Курска вынес обвинительный приговор 38-летнему местному жителю за мошенничество с причинением ущерба в значительном, крупном и особо крупном размере (ч.2,3,4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет колонии). Мужчина получил шесть лет колонии общего режима. Также с него была взыскана сумма ущерба, превышающая 22 млн руб. Об этом сообщила прокуратура региона.

Как установил суд, курянин как индивидуальный предприниматель ремонтировал автомобили, а также занимался закупкой деталей и комплектующих для них. С мая 2019 года по январь 2020-го он распространил среди своих клиентов информацию о том, что ищет спонсоров для «развития коммерческой деятельности по ремонту поврежденных автомобилей», и пообещал им высокий доход. После этого 21 человек перечислил ему указанную сумму, а механик-предприниматель скрылся с деньгами и распорядился ими по своему усмотрению.

Ранее двое жителей Курска потеряли более 3 млн руб. при лже-инвестировании. Это произошло после того, как они обратили внимание на рекламу о возможности получения больших доходов от торговли акциями на биржевых площадках.

Алина Морозова

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