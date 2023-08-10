В Ярославле не успели построить школу к 1 сентября

В Ярославле ученики новой школы №92-й на улице Пашуковской начнут учебный год в здании школы №60, так как построить школу в запланированный срок не успели. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новая школа на Пашуковской

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Новая школа на Пашуковской

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал о проблемах с вводом новой школы, родителей первоклассников уже предупредили, что школа, куда они записаны, не откроется 1 сентября.

«Общая готовность школы составляет 85-87%. Строительная готовность здания наступит к 1 сентября, как и договаривались с подрядчиком ранее. Затем состоится процедура лицензирования. По итогам сегодняшней инспекции, решили применить запасной план»,— рассказал мэр.

Детей в школу №60 будут возить на автобусе от 92-й школы. После того, как школу примут, дети начнут учиться в новом здании. В этом учебном году школа набирала только первые классы.

Школу на Пашуковской должны были сдать 30 ноября 2022 года, затем срок перенесли на 30 июня 2023 года. Потом мэр Ярославля Артем Молчанов заявил о планах сдачи к 20 июля 2023 года. Подрядчиком работ выступает ООО «Русстройком».

Антон Голицын