Почти все нижегородские вузы заполнили бюджетные места в первую волну приема абитуриентов, сообщила начальник отдела по взаимодействию с вузами минобрнауки Нижегородской области Ирина Зверева на пресс-конференции в четверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В приемной кампании 2023 года вузы получили 8,5 тыс. бюджетных мест на очную форму бакалавриата и специалитета – на 3% больше, чем годом ранее, подсчитала госпожа Зверева. Окончательные цифры приема университеты представят в октябре.

Ректоры вузов добавили, что в нижегородские университеты поступают абитуриенты со всей России. Поскольку бюджетные места закрыты, дополнительного набора на бесплатное образование в этом году не будет. Исключением остается ННГАСУ, у вуза осталось 15 бюджетных мест на специальность «Техносферная безопасность». Популярность набирает педагогическое образование, IT и гуманитарные профессии.

Владимир Зубарев