Три финансовые пирамиды ликвидированы за полгода в Краснодарском крае

За первое полугодие 2023 года в Краснодарском крае приостановлена деятельность трех финансовых пирамид и 12 нелегальных кредиторов, об этом на круглом столе, посвященном вопросам повышения финансовой грамотности, рассказала заместитель начальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник. По ее словам, в современных финансовых пирамидах присутствует тренд на геймификацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Ульченко Фото: Андрей Ульченко

В качестве примера она привела одну из псевдоэкономических онлайн-игр, под видом которых действуют современные пирамиды. «Так, пользователи на сайте могут приобрести "доходный" бургер. Каждые 30 минут бургер якобы будет приносить доход в 3,65%, за каждые 24 часа человеку обещается 175% дохода. Такие финансовые пирамиды сегодня пользуются популярностью у детей и молодых людей»,— сообщила представитель регулятора.

По словам Виктории Олейник, подобные сайты блокируются на регулярной основе, сегодня на это уходит менее суток. В обязательном порядке регулятор ставит в известность правоохранительные органы края. За организацию финансовых пирамид предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность.

«Основные признаки финансовой пирамиды: анонимность, обещание высокой доходности, агрессивная реклама, применение принципа сетевого маркетинга, отсутствие лицензии и т. п. Это должно серьезно настораживать жителей края, однако случаи вовлечения в финансовые пирамиды есть»,— рассказала она.

Нелегальные кредиторы также широко присутствуют в Краснодарском крае. Они представлены компаниями, которые продолжают свою деятельность после исключения из реестра микрофинансовых организаций либо предоставляют займы населению под видом псевдоломбардной деятельности. «В своей рекламе нелегальные кредиторы часто используют такие словосочетания, как "лучше, чем ломбард", "дешевле, чем ломбард", "залог успеха" и т. п., главное создать у человека ощущение, что он обращается в ломбард. Потребителя также должно насторожить, если такие заведения работают после 23:00, легальному участнику рынка это запрещено»,— рассказала Виктории Олейник.

Андрей Ульченко

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