ВСУ обстреляли деревню в Курской области восемью снарядами; есть разрушения

В результате обстрела деревни Заболотовка Глушковского района Курской области было зафиксировано повреждение крыш, окон, заборов и хозпостроек на территории пяти домовладений. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале. Также повреждены «несколько» автомобилей.

«Собственникам окажем помощь»,— заявил глава региона.

Всего зафиксировано попадание восьми снарядов. О пострадавших не сообщается.

Приграничные территории Курской области после начала СВО 24 февраля 2022 года нередко обстреливают. Так, в последний раз при атаке поселка Теткино Глушковского района были повреждены 12 домов.

О том, что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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