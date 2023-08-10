11 казаков-добровольцев из отряда «Кубань» награждены в зоне СВО

Казаки Кубанского казачьего войска получили награды прямо на линии боевого соприкосновения на Запорожском направлении, сообщает пресс-служба администрации края со ссылкой на слова войскового атамана Александра Власова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: admkrai.krasnodar.ru Фото: admkrai.krasnodar.ru

Двое удостоены Георгиевских крестов, пять бойцов получили медали «За отвагу», двое — Ордена Мужества. Двух казаков-добровольцев наградили медалями «За храбрость».

Как рассказал Александр Власов, сегодня 6 тыс. казаков-добровольцев из Кубанского казачьего войска участвуют в СВО. Более 550 из них получили государственные и краевые награды.

Андрей Ульченко

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