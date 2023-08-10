В Липецкой области уменьшилось количество случаев вождения в нетрезвом виде

В Липецкой области за первое полугодие 2023 года почти на четверть сократилось число случаев вождения в пьяном виде. Такие данные приводит объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Фиксируется снижение административных правонарушений в области дорожного движения. В частности, на 24,2% сократилось число дел по статье об управлении транспортным средством водителем в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП), на 12,3% уменьшилось количество дел об отказе от прохождения водителем медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 12.26 КоАП).

При этом количество дел по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, увеличилось — на 16,4%.

В целом, по данным зампреда Липецкого областного суда Андрея Долбнина, в январе-июне 2023 года суды Липецкой области рассмотрели 3 822 административных дела и 21 390 дел об административных правонарушениях.

Валерия Розбот