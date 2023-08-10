Фото дня: 10 августа

Предрассветный закат во Франции, лесной пожар на Гавайях и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сангатте, Франция. Мигранты на пляже после неудачной попытки пересечь Ла-Манш на маленькой лодке Фото: Reuters / Pascal Rossignol Карачи, Пакистан. Продавщица флагов с покупателем в преддверии дня независимости Пакистана Фото: Reuters / Akhtar Soomro Кихеи, Гавайи. Разрушения после сильного лесного пожара Фото: Ty O'Neil / AP Москва, Россия. Презентация предвыборной программы кандидата на пост мэра Москвы от КПРФ Леонида Зюганова (на фото в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Буэнос-Айрес, Аргентина. Футбольный фанат на матче между командами «Бока Хуниорс» и «Насьонал» Фото: Agustin Marcarian / Reuters Следующая фотография 1 / 5 Сангатте, Франция. Мигранты на пляже после неудачной попытки пересечь Ла-Манш на маленькой лодке Фото: Reuters / Pascal Rossignol Карачи, Пакистан. Продавщица флагов с покупателем в преддверии дня независимости Пакистана Фото: Reuters / Akhtar Soomro Кихеи, Гавайи. Разрушения после сильного лесного пожара Фото: Ty O'Neil / AP Москва, Россия. Презентация предвыборной программы кандидата на пост мэра Москвы от КПРФ Леонида Зюганова (на фото в центре) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Буэнос-Айрес, Аргентина. Футбольный фанат на матче между командами «Бока Хуниорс» и «Насьонал» Фото: Agustin Marcarian / Reuters