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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 10 августа

Запоминающиеся кадры четверга

Предрассветный закат во Франции, лесной пожар на Гавайях и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Сангатте, Франция. Мигранты на пляже после неудачной попытки пересечь Ла-Манш на маленькой лодке

Сангатте, Франция. Мигранты на пляже после неудачной попытки пересечь Ла-Манш на маленькой лодке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Карачи, Пакистан. Продавщица флагов с покупателем в преддверии дня независимости Пакистана

Карачи, Пакистан. Продавщица флагов с покупателем в преддверии дня независимости Пакистана

Фото: Reuters / Akhtar Soomro

Кихеи, Гавайи. Разрушения после сильного лесного пожара

Кихеи, Гавайи. Разрушения после сильного лесного пожара

Фото: Ty O'Neil / AP

Москва, Россия. Презентация предвыборной программы кандидата на пост мэра Москвы от КПРФ Леонида Зюганова (на фото в центре)

Москва, Россия. Презентация предвыборной программы кандидата на пост мэра Москвы от КПРФ Леонида Зюганова (на фото в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Буэнос-Айрес, Аргентина. Футбольный фанат на матче между командами «Бока Хуниорс» и «Насьонал»

Буэнос-Айрес, Аргентина. Футбольный фанат на матче между командами «Бока Хуниорс» и «Насьонал»

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

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Сангатте, Франция. Мигранты на пляже после неудачной попытки пересечь Ла-Манш на маленькой лодке

Фото: Reuters / Pascal Rossignol

Карачи, Пакистан. Продавщица флагов с покупателем в преддверии дня независимости Пакистана

Фото: Reuters / Akhtar Soomro

Кихеи, Гавайи. Разрушения после сильного лесного пожара

Фото: Ty O'Neil / AP

Москва, Россия. Презентация предвыборной программы кандидата на пост мэра Москвы от КПРФ Леонида Зюганова (на фото в центре)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Буэнос-Айрес, Аргентина. Футбольный фанат на матче между командами «Бока Хуниорс» и «Насьонал»

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

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