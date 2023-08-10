В Сочи на водопадах Псыдах-Шапсуг сгорела билетная касса у входа турмаршрута. Об этом сообщила пресс-служба Сочинского нацпарка.
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Инспекторы Лыготхского участкового лесничества получили сообщение о возгорании 10 августа в 05:30. Строение не удалось потушить, и оно полностью сгорело.
«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарной службы, чтобы установить виновника поджога и провести следственные мероприятия»,— говорится в сообщении.
Чтобы не прерывать работу турмаршрута, руководство нацпарка приняло решение организовать временное рабочее место для кассира. Посещение водопадов доступно в период с 09:00 до 19:00.
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