В Сочи на водопадах Псыдах-Шапсуг сгорела билетная касса у входа турмаршрута. Об этом сообщила пресс-служба Сочинского нацпарка.

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Инспекторы Лыготхского участкового лесничества получили сообщение о возгорании 10 августа в 05:30. Строение не удалось потушить, и оно полностью сгорело.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и пожарной службы, чтобы установить виновника поджога и провести следственные мероприятия»,— говорится в сообщении.

Чтобы не прерывать работу турмаршрута, руководство нацпарка приняло решение организовать временное рабочее место для кассира. Посещение водопадов доступно в период с 09:00 до 19:00.

Анастасия Донскова

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